رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هالة سرحان تنقل استغاثة مدير مستشفى الشفاء بغزة: المشرحة لا تكفي الجثث

كتب:

ياسمين محمود
06:14 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
هالة سرحان

هالة سرحان

تضامنت الإعلامية هالة سرحان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» مع الشعب الفلسطيني بعد ضرب مستشفى الشفاء على يد العدوان الصهيوني وسقوط شهداء وجرحى.

وكتبت هالة سرحان قائلة: «مدير مستشفى الشفاء: ضربوا سيارات الإسعاف لا يوجد سنتيمتر واحد خالي داخل وخارج المستشفى وفي الطوارئ عدد مهول كلهم جرحي. المشرحة لم تعد تكفي أعداد الجثث. الوقود لم يدخل المياه، والكهرباء مقطوعة، الأدوية لم تدخل لا توجد أي وسيلة للفرق الطبية لإنقاذ الناس وإخراجهم من تحت الأنقاض المستشفى لم يعد في يدنا أي شيء لعلاج الجرحي. الجرحي يموتون دون إنقاذ. الأطفال يموتون دون إنقاذ القصف الإسرائيلي مستمر علي الرغم من وجود الآلاف».

‏وعلقت سرحان قائلة: «هذه إبادة جماعية علي العالم كله أن يتدخل فورا. استغاثة مدير مستشفى الشفاء صرخة موجعة».

هالة سرحان تدعم أهل غزة

وحرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم، عبر موقع «إكس» حيث كتبت منذ أيام تقول: «الحقيقة الواحد ها يتجنن هو لعب عيال؟ أمس يقولوا الالتزام بالقانون الدولي، ورئيس مجلس الأمن القومي يعلن ضرورة إدخال المساعدات لغزة وبايدن يحث على عدم التعرض للمدنيين وبعدين ناتانيا هو يقصف لبنان وسوريا وغزة وتعلن قنوات الأخبار الأمريكية إن رفع درجة التصعيد وشن حرب كبري في الشرق الأوسط وصلت الي درجة المخاطرة الخطرة».

اقرأ المزيد:

بورتريه ماجدة صالح بريشة هالة سرحان

هالة سرحان تشيد بأداء رضوى الشربيني: «بتشتغل لوحدها في منطقتها الخاصة»

هالة سرحان تشيد بمسلسل جعفر العمدة: أداء بارع

هالة سرحان: إلهام شاهين كانت هتتخطف في لبنان.. والفنانة: بلاش تتكلمي
بقلم ياسمين محمود