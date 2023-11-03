هالة سرحان تنقل استغاثة مدير مستشفى الشفاء بغزة: المشرحة لا تكفي الجثث

تضامنت الإعلامية هالة سرحان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» مع الشعب الفلسطيني بعد ضرب مستشفى الشفاء على يد العدوان الصهيوني وسقوط شهداء وجرحى.

وكتبت هالة سرحان قائلة: «مدير مستشفى الشفاء: ضربوا سيارات الإسعاف لا يوجد سنتيمتر واحد خالي داخل وخارج المستشفى وفي الطوارئ عدد مهول كلهم جرحي. المشرحة لم تعد تكفي أعداد الجثث. الوقود لم يدخل المياه، والكهرباء مقطوعة، الأدوية لم تدخل لا توجد أي وسيلة للفرق الطبية لإنقاذ الناس وإخراجهم من تحت الأنقاض المستشفى لم يعد في يدنا أي شيء لعلاج الجرحي. الجرحي يموتون دون إنقاذ. الأطفال يموتون دون إنقاذ القصف الإسرائيلي مستمر علي الرغم من وجود الآلاف».

‏وعلقت سرحان قائلة: «هذه إبادة جماعية علي العالم كله أن يتدخل فورا. استغاثة مدير مستشفى الشفاء صرخة موجعة».

مدير مستشفي الشفاء :: ضربوا سيارات الإسعاف لايوجد سنتيمتر واحد خالي داخل وخارج المستشفي وفي الطواريء عددمهول كلهم جرحي. المشرحةلم تعد تكفي أعدادالجثث الوقود لم يدخل المياه والكهرباء مقطوعة الأدوية لم تدخل لاتوجد اي وسيلة للفرق الطبية لإنقاذ الناس وإخراجهم من تحت الأنقاض… — Hala Sarhan (@HalaSarhan) November 3, 2023

هالة سرحان تدعم أهل غزة

وحرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم، عبر موقع «إكس» حيث كتبت منذ أيام تقول: «الحقيقة الواحد ها يتجنن هو لعب عيال؟ أمس يقولوا الالتزام بالقانون الدولي، ورئيس مجلس الأمن القومي يعلن ضرورة إدخال المساعدات لغزة وبايدن يحث على عدم التعرض للمدنيين وبعدين ناتانيا هو يقصف لبنان وسوريا وغزة وتعلن قنوات الأخبار الأمريكية إن رفع درجة التصعيد وشن حرب كبري في الشرق الأوسط وصلت الي درجة المخاطرة الخطرة».