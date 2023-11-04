محافظ كفرالشيخ يتفقد المحاور المرورية الجديدة لتخفيف التكدس والزحام 

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الخدمات والمحاور المرورية الجديدة، والتي من بينها دائري العاصمة القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبري الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولي الساحلي شمالاً، قائلاً إنه محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم بدء هذه الأيام توسعة الطريق لربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ/ طنطا» و«كفر الشيخ/ المحلة»، ورافد «كفر الشيخ، بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

تفقد المحافظ عدد من محاور الطرق الجديدة

جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يذكر أن مدينة كفر الشيخ، عاصمة الإقليم، قد شهدت عدد من المحاور الجديدة للطرق، التي من بينها محور طريق سخا الجديد والذي بعد شريان حيوي هام، ومحور المنطقة اللوجستية النار من أمام مساكن الجامعة، وغيرها من الطرق الهامة.