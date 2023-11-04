عائشة بن أحمد تروج لحكاية «روحي فيك»: «هل نحب لنتألم؟»

روجت الفنانة عائشة بن أحمد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحكاية «روحي فيك» ضمن مسلسل «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفي محمود.

ونشرت عائشة بن أحمد البوستر الدعائي للحكاية معلقة: «هل نحب لنتألم؟ أم نتألم لأننا نحب؟.. روحي فيك».

حكاية عيشها بفرحة

وانتهت أول أمس حكاية «عيشها بفرحة» وهي الحكاية الثالثة، ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات النقاد والجمهور.وتُعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، ومن بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.