 عائشة بن أحمد: شعرت بالفقد بعد وفاة والدي وعدم الإنجاب «مش كارثة»

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن حزنها الشديد منذ رحيل والدها مطلع العام الجاري قائلة: «أي حد بيفقد أبوه أو أمه، بيحس بوجع كبير وتأثر فى حياته»، متابعة وهي تبكى على الهواء: «كنت بسمع إن اللى أبوه أو أمه بيموتوا ظهره بينكسر، ولما جربت عرفت ده، ربنا يرحمه، ويجمعنى بيه في الجنة».

مقيمة في شرم الشيخ

أوضحت فى تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة on أنها بعد وفاة والدها، أمها تقيم معها فى مصر، وأنها كانت برفقتها فى شرم الشيخ، أنا الشقيقة الصغرى بين شقيقين أكبر سنا وهما وليد وكريم.

موضوع الخلفة مش كارثى

وأضافت: «أمي بطلت تقولى عاوزين نفرح بيكي، لأني عندي معايير معينة، وعدم الانجاب لا يعنى انتهاء الحياة، وأن هناك بدائل مثل تجميد البويضات أو التبني، ولو لم يتوافر كلا البديلين، فهذا لا يعنى انتهاء الحياة، قائلة: «موضوع الخلفة مش كارثي، صحيح فكرة الخلفة حاجة كويسة، لكنها ليست نهاية الحياة، فيه أفكار كثيرة زي تجميد البويضات وغيرها مثل التبني، ولو مش متوفرة عادي برضه، ممكن أعيش سعيدة وأبقى مبسوطة».