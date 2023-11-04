الغلق والغرامة لاستخدام مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بتحرير محاضر الغلق الإداري والغرامة، لمن يقوم بغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب، أو رش المياه على الطريق العام، من أصحاب المحال ومعارض السيارات، موجهًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات الغلق الإداري والغرامة حيال أصحاب المحال ومعارض السيارات بطريق «كفرالشيخ، المحلة الكبرى»، لقيامهم بغسيل السيارات بالمعارض وحرم الطريق العام مما يتسبب فى إهدار مياه الشرب من ناحية وإتلاف الأسفلت من ناحية أخرى.

الحفاظ علي المياه

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى إهدار المال العام والتأثير سلباً على حق المارة وسير السيارات على طريق «كفرالشيخ، المحلة الكبرى»، الذي يعد أهم شرايين التنمية بمحافظة كفرالشيخ، وربطها بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى تعميم ذلك على مستوى المحافظة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب للمرور وضبط من يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات أو خلافه، وأنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.

تخصيص الخط الساخن

وأوضح أنه جرى تخصيص رقم 125 الخط الساخن وذلك لتلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ على من يقوم باستخدام المياه فى رش الشوارع وذلك حفاظا على مياه الشرب وعدم إهدارها.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة كفرالشيخ، يرافقه، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.