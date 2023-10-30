محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات انطلاق أسبوع السلامة والصحة المهنية بالجامعة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، ومديرية العمل بالمحافظة، في مقر كلية العلوم بجامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسن شحاتة، وزير العمل، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حازم حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء بالمحافظة، وممثلي مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والبترول.

الفعاليات تهدف إلى التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان له، إن الفعاليات تهدف إلى التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في الجامعات والشركات وأماكن العمل، من أجل دفع عجلة الإنتاج، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

يذكر أن مؤتمر السلامة والصحة المهنية في كفر الشيخ، سوف ينظم على مدار أسبوع، بهدف نشر الوعي من حيث السلامة والصحة المهنية للعاملين، وكيفية الحفاظ علي سلامتهم دون أي مخاطر تذكر، وهو أمر تولي الدولة المصرية له أهمية قصوى، للحفاظ على سلامة العاملين في مجالات وقطاعات مختلفة.