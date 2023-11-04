«طلائع أسيوط» تطلق أولى لقاءات الرواق الأزهري بمركز شباب ناصر

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط «إدارة الطلائع» بالتعاون مع الأزهر الشريف أولى لقاءات الرواق الأزهري تحت عنوان «مكانة الوطن في الدين» بمركز شباب ناصر اليوم السبت بمشاركة 50 طليعًا من الذكور والإناث بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية.

حب الأوطان

وتناولت الندوة مكانة الوطن في الدين، أن حب الإنسان لوطنه هو حب غريزى يولد مع الإنسان وحب الوطن من الإيمان، وقيل في الأثر، إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل: فانظر حنينه إلى وطنه، وقد جاءت الشرائع السماوية لتأكد هذا المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها واعتبرت من يقتل في سبيل الدفاع عن وطنه وبلده شهيداً.

واختتم الشيخ المدثر محتسب من أوقاف أسيوط الندوة ببعض الإرشادات التي تنمي لدى الطلائع قيمة حب الوطن، قائلا أكد القرآن الكريم على حب الإنسان لوطنه من أعظم مقتضيات الإيمان ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقال مودعاَ مكة "أما والله، لأخرج منك، وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى وأكرم على الله ولولا أن أهلك أخرجوني ماخرجت".

وقال عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب إنه تستمر لقاءات الرواق الأزهرى لمدة 5 أشهر متتالية داخل مراكز الشباب بواقع مركز كل أسبوع بالتعاون في ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها و للأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والرياضية والتنموية بوجه عام.