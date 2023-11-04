المستشار الطبي لرئيس الوزراء: نتعامل مع أي استغاثة.. «اللي عنده مشكلة مالهاش حل يكلمنا»

قال د. حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إنه يتم تعزيز التواصل مع المواطنين لرصد كل استغاثاتهم الطبية والاستجابة لها بأقصى سرعة من خلال وحدة الرصد وفريق التدخّل السريع وفريق المتابعة والتطوير داخل اللجنة. أكد «المصرى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم رصد كل الاستغاثات الطبية بأقصى سرعة ممكنة وتحديد احتياجات المريض.. وإلى نص الحوار:

ما طبيعة عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؟

- كان الهدف من إنشاء اللجنة الطبية العليا دراسة قرارات العلاج والاستغاثات التى تأتى لرئاسة مجلس الوزراء، وكانت هناك وحدة للرصد مسئولة عن متابعة كل الاستغاثات الطبية التى تأتى، ثم تبدأ هذه الوحدة بالتواصل مع المريض، والحصول على البيانات لعرضها على اللجنة الطبية العُليا بالمجلس، لتحديد ما يحتاجه المريض، وتحويله إلى أقرب مستشفى، لتلقى العلاج الخاص به، وبعد ذلك يتم عرض كل هذا على د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة بقرار العلاج على نفقة الدولة، كما يتم عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة الحالات الطبية المستعصية، ومناقشة الملفات الطبية المختلفة.

وماذا عن المستشفيات التى تُنفّذ بها قرارات العلاج؟

- المستشفيات الحكومية والجامعية وبعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، كما أن القرارات التى تصدر من رئيس الوزراء، تنفّذ من بند «علاج المواطنين فى وزارة الصحة»، ونتبع بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، ويتم تسهيل إجراءات التعامل مع المريض، ونحاول أن نوصّله إلى الجهة التى يحتاج الوصول إليها للعلاج بأقصى سرعة وبالطريقة المناسبة لتلقى علاجه على أكمل وجه، وهناك توجيهات من الرئيس السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطن، لتلقى علاجه على أكمل وجه، وهناك تكليفات للجنة الطبية العليا والاستغاثات من رئيس الوزراء، بالتعامل مع أى استغاثة طبية أو أى طلب طبى للمواطنين، وكل اللى عنده حاجة مالهاش حلول يكلمنا ونوصله للحل.

وما أبرز ملفات اللجنة الطبية؟

- نعمل على الكثير من الملفات، منها «ملف زراعة النخاع»، وهو من الملفات القوية التى نعمل عليها، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال المساعدة فى نفقات علاج زرع النخاع، حيث عقدنا اجتماعاً لكل المنوطين بموضوع زراعة النخاع فى مصر، وتم الاستماع إلى آرائهم ومناقشة الأفكار، وكلٌّ فى مجاله يرسل إلينا الحالات لنتعامل معها، وبعد إصدار قرار نفقة الدولة من وزارة الصحة أو التأمين الصحى، نبدأ ندعمه بباقى المبلغ، والعلاج على نفقة الدولة موجود فى بوتقة واحدة فى وزارة الصحة، وهناك صلاحيات لرئيس الوزراء بصدور قرارات علاج تصدّق من رئيس الوزراء شخصياً، ومستمرون فى رصد ومتابعة حالات زرع النخاع بشكل مباشر.

نرصد حالات من ذوى الهمم تحتاج إلى أجهزة تعويضية وتركيب أطراف صناعية على نفقة الدولة

وماذا عن ملف الأجهزة التعويضية؟

- تقوم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برصد الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوى الهمم إثر تعرّضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وملف الأجهزة التعويضية من أكبر الملفات التى تعمل عليها اللجنة، لأن «مفيش حد بيطلّع قرارات أجهزة تعويضية فى مصر غير اللجنة الطبية العليا»، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتوفير حياة كريمة لذوى الهمم، وتوفير أطراف صناعية لمن لديهم مشكلة.

مَن المختص بإصدار قرار الأطراف الصناعية؟

- اللجنة الطبية العليا والاستغاثات هى المنوطة بإصدار قرار الأطراف الصناعية، ونتعاون مع مكان واحد فقط، وهو مركز تأهيل العجوزة التابع للقوات المسلحة، ونتعامل مع الجهات الحكومية، لأنها أماكن غير قابلة للربح، لذلك فى ملف الأطراف الصناعية نتعامل فقط مع مركز «تأهيل العجوزة»، لأن به مصنعاً على أعلى مستوى فى الشرق الأوسط لتصنيع الأجهزة التعويضية، ومنها تصنيع مصرى محلى كامل، ومنها أجهزة تأتى من ألمانيا وتتجمّع فى مصر، ويتم إخراج الأطراف الصناعية، طبقاً لحاجة المريض.

كيف يتم توصيل الطرف الصناعى للمريض؟

- المريض الذى يأتى إلينا نحوله إلى مركز تأهيل العجوزة، ليتم تقييم الحالات ومعرفة احتياج كل حالة والتكلفة، وإرسال التقرير من مركز تأهيل العجوزة إلى مجلس الوزراء، ويتم عرض التقرير على اللجنة الطبية العُليا فى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس الوزراء، ثم الموافقة، وملف الأطراف الصناعية وزراعة النخاع من أكبر الملفات التى نعمل عليها.

ملف الأدوية

يتم رصد الاستغاثات الخاصة بالأدوية المهمة، ونحاول توفيرها بالتواصل مع هيئة الدواء وهناك صيادلة متخصصون باللجنة منوط بهم ملف الدواء، وأى استغاثة فى نقص الأدوية نكون أمام أمرين، الأول إذا كان الدواء ناقصاً بالفعل يتم إرشاد المريض إلى البديل له ومكان وجوده، والأمر الثانى فى حالة إذا كان الدواء متوافراً يتم إرشاد المريض إلى المكان، ويتم التواصل مع «الشراء الموحد»، لتوفير أى مفاصل صناعية أو مستلزمات طبية ودعامات وصمامات للقلب، وفى الفترة الأخيرة صدر قرار من رئيس الوزراء لعام 2023 بتمثيل كل من هو منوط بالصحة فى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، مثل هيئة الإسعاف، التأمين الصحى، الشراء الموحد، المجالس الطبية، هيئة الدواء، فهؤلاء يجتمعون فى مكان واحد بمجلس الوزراء لمناقشة كل الموضوعات المختصة بالصحة، ونبذل أقصى جهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.