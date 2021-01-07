مصادر: تسليم ملف اللقاح المصري لهيئة الدواء خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث والمصنع المخصص لتصنيع اللقاح المصري للتحصين من فيروس كورونا، والمحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجري الآن الانتهاء من الملف الخاص بتحضير اللقاح المصري لكورونا، وذلك لتسليمه لهيئة الدواء المصري لمراجعته وإبداء الملاحظات فيه ومن ثم بدء التجارب الإكلينيكة على المتبرعين فور الموافقة عليه واعتماده.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن من المقرر الانتهاء من إعداد الملف من قبل الأساتذة والباحثين المختصين سواء من قبل أساتذة المركز القومي للبحوث أو الأساتذة بالمصنع المخصص للتصنيع خلال 3 أو 4 أيام، على أن يتم تسليمه لهيئة الدواء المصرية خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بمجرد الموافقة على الملف، سيتم بدء تصنيع العبوات والجرعات التي سيمكن استخدامها للبدء في التجارب على المتبرعين في الوقت الذي تحدده الهيئة.

وتابعت المصادر أن قرار بدء التجارب على المتبرعين بالثلاث مراحل ملك لهيئة الدوراء المصرية، موضحاً ان فترة التجارب على المتبرعين لا يمكن تحديدها إلا على أرض الواقع لأنها تأخد فترة في التجارب وحصر النتائج، لأنه لا أحد يعلم المدة التي يمكن استغراقها في التجارب على المتبرعين.

وأكدت المصادر، أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لطبيعة وسير العمل بشأن اللقاح والأبحاث، وأن العمل يجري على قدم وساق بالمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى حلول تساهم في مواجهة تفشي كورونا.