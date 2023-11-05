حملات مكبرة لتقليم الأشجار والنخيل في حدائق الضواحي ببورسعيد

نظم حي الضواحي ببورسعيد حملات مكبرة لمتابعة أعمال تقليم الأشجار والنخيل بعدد من الحدائق، ضمن الإطار الجمالي لحي الضواحي كما أن الحدائق هي المتنفس لأهالي الحي.

رفع كفاءة الحدائق العامة

وقالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي في تصريح لـ«الوطن» إن حملات مكثفة الأيام الماضية استهدفت تقليم الأشجار والنخيل في نطاق حي الضواحي، منها داخل حديقة السلام بمنطقة بنك الإسكان، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء الواقعة داخل نطاق الحي.

وأوضحت رئيس حي الضواحي أن عمال إدارة الحدائق بالحي قاموا بقص وتقليم الأشجار والنخيل داخل أرض الحديقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة وتجميل الحدائق والمسطحات الخضراء بمختلف مناطق وقطاعات الحي، خاصة أنه بعد مبادرة حدائق بلا أسوار أصبحت الحدائق متنفس لأهالي بورسعيد منهم في حي الضواحي.

إزالة تجمعات القمامة

كما أكدت رئيس حي الضواحي استمرار حملات رفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وأوضحت أن المعدات التابعة للحى وعمال إدارة تحسين البيئة قاموا برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وتجريف الرمال بمناطق اللبانة الجديدة وحول محيط مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية وبامتداد شارع مصطفى كامل بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات على مدار اليوم ومن خلال الورديات الثلاث لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق وقطاعات الحى وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.