«الزراعة»: نصف مليون مصري زاروا الحدائق العامة في إجازة عيد الأضحى

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الإدارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، وحرصهم على استمرار العمل، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة في اجتماع سابق قبل بدء عيد الأضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، إعلان حالة الاستعداد القصوى خلال فترات الإجازة، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين خلال فترة الإجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الإجازة، على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والتيسير عليهم.

وفي سياق متصل، قال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، إنّ إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الإجازة كاملة، نحو 512 استفسارا و218 شكوى وبلاغ من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وأشار إلى أنّ غرفة العمليات والطوارئ أعمالها، اختتمت أعمالها بتلقي 90 استفسارا و38 شكوى، في موضوعات متعددة، منها «المكافحة، والدورات التدريبية، والطب البيطري، ومشروعات الإنتاج الحيواني، ومنافذ بيع منتجات الوزارة».

وتابع أنّه جرى متابعة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين، بكل دقة وأمانة، والرد على استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم من خلال أعضاء الغرفة، وممثلو الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الإدارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، عبر شبكة التواصل الواسعة والتي تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة واتساب، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، أكد المنسق الإعلامي للوزارة، أنّ حدائق الحيوان في الجيزة والمحافظات، وحديقتي الأورمان والأسماك، شهدوا إقبالا كثيفا من المواطنين والزائرين خلال الإجازة، حيث بلغ إجمالي عدد زوار الحدائق نحو 450 ألف زائر، من مختلف المحافظات.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال فترة الإجازة، نحو 1000 عينة، تشمل الفحص والتحليل، وإصدار الشهادات بالنتائج، لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها إلى الخارج، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل المركزي للمبيدات، خلال الإجازة نحو 400 عينة.

وأعلنت الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوى، استمرار العمل في محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد التقاوي للمزارعين وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة في «بني غالب وسدس» ببني سويف، و«كفور النيل» بالفيوم، عمليات إعداد وغربلة التقاوي للموسم الجديد من محصولي القمح والدقيق والفول.

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومى لتطوير انتاج الارز، من شتل البرنامج القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والأرز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثي للمحافظة على أعلى إنتاجية في وحدة المساحة.

وأكد الدكتور حمدي موافي، مدير المشروع، استمرار العمل من الخامسة صباحا وعلى مدار اليوم لإنهاء شتل وزراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة فى واحد من أفضل برامج تربية الأرز فى العالم .

وشكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور حسن الفولي، لجانا من قيادات ومسؤولي الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، حيث تفقدت اللجان، مركزي صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن منطقة بني سويف، لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الاراضي الزراعية، والتعامل مع البلاغات التي ترد من غرف العمليات.

وتواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسي ومشرفي الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد أي حالات تعدي والتعامل معها في المهد.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الاجازة، على أرقام الخط الساخن 15500، و19561، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتساب 01111866710.