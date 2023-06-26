استمرار أعمال تقليم الأشجار وتجهيز الحدائق بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تقليم الأشجار بالمداخل، وتجهيز وصيانة الحدائق العامة، ونظافة الشواطئ، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار

حيث جري عمل نظافة شاملة للحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، وري الحدائق العامة، ومداخل المدينة، وقص وتسوية النجيل، كما تم تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، بجانب إزالة الحشائش، ورفع كافة المخلفات ونقلها إلي المقلب العمومي الطبيعي.

استمرار حملات نظافة وتجهيز الحدائق والشواطئ بمصيف بلطيم

ومن جانبه، أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي استمرار حملات نظافة وتجهيز الحدائق والشواطئ بمصيف بلطيم استعداداً لاستقبال رواد المصيف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة.

توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ

وأكد «عطية»، إنّه تم توزيع أفراد الإنقاذ، والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، وتم التأكيد عليهم باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ علي حياة المصطافين، وحُسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.