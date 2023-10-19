كسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف في حي الضواحي ببورسعيد

تابعت سمر الموافي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد أعمال كسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف بعدد من مناطق وشوارع الحي، لمواجهة آثار أي تغيرات في الطقس وسقوط الأمطار ضمن استعدادات الحي لاستقبال فصل الشتاء.

وأعلنت رئيس حي الضواحي أن سيارات كسح المياه بدأت في عملها في مناطق تجمعات المياه بمناطق التصنيع وحول محيط مسجد الطحان بمنطقة السلام الجديد، وبامتداد شارع محمد علي أمام مطلع كوبري الرسوة، مؤكدة استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف ضمن استعدادات الحي لمواجهة فصل الشتاء.

أوضحت رئيس حي الضواحي أن غرفة عمليات حي الضواحي تتابع حالة من الطقس بالتنسيق مع الغرفة المركزية بمحافظة بورسعيد، وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تصريف تجمعات المياه

كما قام عمال إدارة المرافق والصرف الصحي بتطهير عدد من بالوعات الصرف بالمناطق والشوارع المشار إليها لتصريف تجمعات المياه.

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أنه يتم تكثيف حملات لرفع كفاءة النظافة العامة في عدد من مناطق وشوارع الحي، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مناطق وشوارع الحي.

حيث تستمر المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحي برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات، وتجريف الرمال بمناطق الحي على مدار اليوم ومن خلال الورديات الثلاث، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق وقطاعات الحي، وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.