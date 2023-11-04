«الصحفيين» تعلن مواعيد تلقي التبرعات ومواد الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني

أعلن الكاتب الصحفي يحيى القلاش، نقيب الصحفيين السابق، مواعيد تلقي التبرعات ومواد الإغاثة، لصالح الشعب الفلسطيني، بمبنى النقابة، يوميا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

نقابة الصحفيين تستقبل التبرعات ومواد الإغاثة

أضاف «قلاش» في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أن النقابة تستقبل التبرعات ومواد الإغاثة في نقابة الصحفيين يوميا من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، بوجود أعضاء من لجنة الإغاثة بنقابة الصحفيين.

ولفت نقيب الصحفيين السابق إلى أن ذلك يأتي ضمن الإعداد لقوافل إغاثة موجهة إلى فلسطين، يجري الإعلان عن موعدها لاحقًا.

نقابة الصحفيين تجهز قافلة إغاثة للشعب الفلسطيني

وكانت اجتمعت لجنتا الإعانة وتوثيق جرائم الاحتلال، اليوم، لمناقشة الإعداد لقافلة الإغاثة التي أعلنت عنها النقابة، إضافة إلى مناقشة سبل التبرع العيني للشعب الفلسطيني وقائمة الاحتياجات التى يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

كما جرت مناقشة الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربي وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.