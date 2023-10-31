نقابة الصحفيين تجدد الدعوة للمشاركة في لجنة إغاثة الشعب الفلسطيني 

أعلنت نقابة الصحفيين تجديد الدعوة للأعضاء الراغبين في الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطيني برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، فضلا عن لجنة إدارية معاونة تضم سعيد حسني مدير عام النقابة، وعماد حمدي نائب المدير، ومحمود رضا مدير شؤون المجلس، وإبراهيم زين العابدين محامي النقابة، ورضا فاروق معاون النقابة.

وذكرت النقابة في بيان: "على الزملاء الراغبين في الانضمام للجنة تسجيل بياناتهم بمكتب النقيب، وتجدد النقابة دعوتها للزملاء الصحفيين الراغبين في تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين في غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة".

وبدأت اللجنة في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه المعونات للأشقاء في غزة.