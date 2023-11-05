استمرار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد،المتمثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني اليوم السبت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية بمشاركة 300 مشارك من أعضاء المراكز، بمركز شباب الخارجة.

وقال بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هذا اللقاء كان بحضور، ممثل منطقة الوعظ، الشيخ عمر عبد الكريم، ووكيل الشباب جمعة عطية، ولفيف من مدربين الإدارات والمراكز، والقيادات التنفيذيين، والكوادر الشبابية، وحيث أقيم وقفة حداد على أرواح شهداء غزة.

حملة تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» في الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الحملة شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، حيث جرى تنفيذ بمشاركة المحاضر المحامي محمد عمر على متخصص فى القانون الدستوري، في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، لنشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

تهدف إلى تعريف الشباب ضرورة المشاركة بحقوقهم وواجباتهم الدستورية

وأوضح إن الحملة تستهدف تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وطرق الإتاحة التي سيتم توفيرها للأشخاص داخل اللجان الانتخابية، حيث تقودنا إلى فهم طبيعة السلطة والنظام والقوانين والعلاقات الدولية التي تخص البلد بما فيها المعتقدات السياسية والأنشطة السياسية، بالإضافة إلى السلوك السياسي من أجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم والانفتاح على تقاليد الفكر المختلفة والقدرة على تطوير الأفكار ونظريات الديمقراطية، والحركات الاجتماعية.