بروتوكول تعاون بين «الوطنية الانتخابات» والبريد استعدادا لانتخابات الرئاسة

عقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية لتوقيع برتوكول تعاون ضمن الإجراءات والاستعدادات للإجراءات الانتخابية المقبلة.

وبدأ منذ قليل فعاليات توقيع البروتوكول، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله عقب الانتهاء من المراسم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، دراسة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ضمن الاستحقاق الدستوري الذي نص عليه دستور 2014.

استكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا في إطار عملها، وناقشت مسألة «الحبر الفسفوري» الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها باعتباره من بين الضمانات الكثيرة لسلامة عملية الاقتراع.

الهيئة الوطنية للانتخابات تستمد اختصاصها من الدستور والقانون

فيما أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات الجوهرية والأساسية، ولها أهمية قصوى نظرا لارتباط عمل الهيئة بضوابط منصوص عليها صراحة في الدستور وقانون الهيئة والقوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المسائل اللوجستية لها أهمية خاصة في ضمان سلامة الإجراءات وتيسيرها للاستحقاقات، فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستمد اختصاصها من الدستور والقانون.