مفوضية الانتخابات الليبية تنتظر رأي البرلمان لإعلان قائمة مرشحي الرئاسة

تجرى المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم، إعداد القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، موضحة أنها تراجع الأحكام القضائية، وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإصدار اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر عقدها 24 ديسمبر الجاري.

ومع اقتراب عقد الانتخابات الليبية دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، تصاعدت الانتقادات بوجه المفوضية العليا للانتخابات، كما ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات الليبية.

إعداد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة الليبية

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإصدار اللائحة النهائية للمرشحين، منوهة إلى أنها تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم، أنها تتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان الليبي قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

إقصاء 25 مرشحا من القائمة الأولية

وجرى إقصاء 25 من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية من إجمالي 98؛ لعدم انطابق شروط الترشح للرئاسة عليهم.

وانتهت مرحلة الطعون على الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، الثلاثاء الماضي، بجدل كبير وخلافات سياسية، بعد قبول القضاء ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية الإفراج عن القائمة النهائية للمرشحين الذين يتنافسون على رئاسة ليبيا.