رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستقبل وطن يطلق اجتماعات تنظيمية مهمة بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي

كتب:

محمد أباظة
12:46 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
اجتماعات مستقبل وطن

اجتماعات مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، اجتماعات تنظيمية مكثفة، في كافة محافظات الجمهورية، بحضور ومشاركة قيادات هيئات مكاتب أمانات الحزب بالمحافظات وهيئته البرلمانية، لمتابعة خطط عملهم الفترة المقبلة، وتاييد ومساندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون في الإجتماعات التنظيمية في المحافظات كافة، دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، لاستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لايمكن لأحد إنكارها.

وأشار المشاركون في الاجتماعات إلى أهمية دور كوادر وقيادات وأعضاء الحزب، في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، مؤكدين استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

وأكد المشاركون في الإجتماعات، استعداد كافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، في جميع المحافظات، لبذل الجهد الأقصى في سبيل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.

اقرأ المزيد:

«قانونية مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عملها استعدادا للانتخابات الرئاسية

«مستقبل وطن» بالفيوم يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

«مستقبل وطن»: مصر تدعم القضية الفلسطينية بالمساعدات والجهود الدبلوماسية

مستقبل وطن: العالم أشاد بدور مصر في دخول 200 طن مساعدات إغاثية لغزة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.