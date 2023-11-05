مستقبل وطن يطلق اجتماعات تنظيمية مهمة بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، اجتماعات تنظيمية مكثفة، في كافة محافظات الجمهورية، بحضور ومشاركة قيادات هيئات مكاتب أمانات الحزب بالمحافظات وهيئته البرلمانية، لمتابعة خطط عملهم الفترة المقبلة، وتاييد ومساندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون في الإجتماعات التنظيمية في المحافظات كافة، دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، لاستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لايمكن لأحد إنكارها.

وأشار المشاركون في الاجتماعات إلى أهمية دور كوادر وقيادات وأعضاء الحزب، في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، مؤكدين استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

وأكد المشاركون في الإجتماعات، استعداد كافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، في جميع المحافظات، لبذل الجهد الأقصى في سبيل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.