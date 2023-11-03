مستقبل وطن: العالم أشاد بدور مصر في دخول 200 طن مساعدات إغاثية لغزة

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن نجاح القيادة المصرية في وساطتها لفتح معبر رفح ودخول المساعدات الغذائية والإغاثية التي بلغت 200 طن مساعدات مصرية، جعل العالم أجمع يشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف عفيفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الجهود المصرية وآخرها فتح معبر رفح لدخول المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، جاء نتاج لجهودها وإدارتها للقضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة في غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن جهود مصر في القضية الفلسطينية وموقفها الواضح تجاه هذه الحرب البربرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

عفيفي: مصر غيرت الموقف الدولي تجاه القضية

ولفت إلى أن مصر نجحت في تغيير الموقف الدولي تجاه الانتهاكات في غزة، وهو ما لوحظ من الموقف الدولي في بداية الأحداث، وتغير موقفه الآن بشكل كبير، وذلك نتاج الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري.