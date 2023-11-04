«مستقبل وطن» بالفيوم يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت أمانة ذوي الهمم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، لقاء لعدد من أهالي مركز إطسا خصوصًا ذوي الهمم، وذلك لحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الإنجازات التي بدأها قبل 9 سنوات، خصوصًا فيما يخص ذوي الهمم، والمكتسبات التي حصلوا عليها.

جاء ذلك برئاسة نشوى حسين أمين ذوي الهمم بحزب مستقبل وطن، وبحضور أحمد الروبي أمين المركز، و هيئة مكتب ذوي الهمم، وهيئة مكتب المركز.

أهمية المشاركة السياسية

وأكدت أمين ذوي الهمم، على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجب وطني على كل مواطن، مشددةً على ضرورة حث المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، والوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

مكتسبات غير مسبوقة

وشددت على إنّ ذوي الهمم حصلوا على الكثير من المكتسبات خلال فترة تولي الرئيس السيسي وعلى مدار الـ 9 سنوات الماضية، أبرزها القانون 10، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، وغيرها من المكتسبات التي كانوا يطالبون بها طوال سنوات وفقدوا الأمل في الحصول عليها.

مبادرات في كافة المجالات

وتضمنت الندوة، استعراض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في كافة المجالات، خصوصًا المبادرات الخاصة بقطاع الصحة، فضلًا عن حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة في القرى الريفية تمامًا.

ونهاية اللقاء، فتح منظمو الندوة، باب الحوار مع الحضور، حيث جرى الإجابة على كافة الاستفسارات، وتوضيح الأمور المبهمة.