«مستقبل وطن»: مصر تدعم القضية الفلسطينية بالمساعدات والجهود الدبلوماسية

أشاد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمجهودات الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، منذ بدء أحداث 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وقال حسام الخولي، في تصريحاته لـ«الوطن» إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وظهر ذلك منذ بدء الأحداث الأخيرة حيث اصطفت المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح جاهزة للعبور منذ بدء الساعات الأولي للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة والتي راح ضحيتها الألف من الأسر الفلسطينية.

جهود دبلوماسية لوقف العدوان على غزة

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلا «وذلك فضلا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلت بذلتها القاهرة للمخاطبة المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين ووقف المجازر البشرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني والتي كان أبرزها قمة السلام التي تجاوب معها العالم فور إطلاق دعوتها الأمر الذي يؤكد على أهمية الموقف المصري للعالم».

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حديثه قائلا «أثني على موقف الدولة المشرف تجاه حدودنا الإقليمية ورفض فكرة تصفية القضية على حساب دول الجوار والتمسك بفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ومح الشعب الفلسطيني حقوقه المنهوبة».