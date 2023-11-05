العميد محمد فكري: خطة الخداع الاستراتيجي لم يعرفها إلا قادة مقربون من السادات

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، أنه قبل حرب 6 أكتوبر بدأ القادة في تنفيذ خطة الخداع الإستراتيجي.

الرئيس جمال عبدالناصر، قبل رحيله كان قد اتفق على قواعد الصواريخ

وأضاف أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبرخلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس جمال عبدالناصر، قبل رحيله كان اتفق على قواعد الصواريخ ووضعت في أماكنها غرب القناة وأحدثت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي وتعد أهم ما قام به عبدالناصر قبل وفاته.

المرحلة السابقة للحرب كانت تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي

وأكد أن المرحلة السابقة للحرب كانت تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي التي لم يعلمها إلا القادة المقربون من الرئيس السادات، وهم وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتلقون خطة سنوية للتدريب ويقومون بالتدريب عليها بشكل عادي ويتم عمل مشاريع، وكانت مرتبطة بالعبور والاقتحام وتطوير أعمال قتال والتعامل مع العدو.

وأوضح أنه تم تشكيل فرقة فصائل العاصفة من المشاة، وكانت مدربة على اقتحام النقاط القوية فلم تكن الصاعقة فقط هي من اقتحمت النقاط القوية ولكن كان فريق من المشاة وهم فصائل العاصفة شاركت ويوجد كثيرين استشهدوا في عمليات اقتحام النقاط القوية.