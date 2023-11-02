أحد أبطال حرب أكتوبر لـ«الشاهد»: وحدتي نفذت مهامها بنسبة نجاح 100%

أكد العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنَّ وحدته في حرب أكتوبر نجحت في تنفيذ مهامها بنسبة وصلت إلى 100%، بإتقان شديد وسرعة غير مسبوقة، قائلاً: «الثانية في الحرب بتفرق، ومن أجل هذا استخدمنا 3 خزن في وقت واحد لأنه ليس هناك وقت لتبديلها خلال معارك دائرة».

«زكي»: 5 عربات لأحد عمليات إمداد الكتيبة بالذخيرة

وأوضح «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، للإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أحد عمليات إمداد الكتيبة بالذخيرة، احتاجت إلى 5 عربات ذخيرة توجهت للوحدة».

ضربت 90 طلقة على 3 فتحات للعدو

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، «التعامل مع النقطة القوية على الأرض كان جزء أساسي من مهامنا، وفي إحدى المرات ظهرنا للنقطة القوية.. فأطلقوا علينا رصاص البنادق المتوسط، وأصيب الضابط الذي كان معي في القدم من الخلف وطلبت من السائق أن يأخذ الضابط المصاب ويستتر، وضربت 90 طلقة على 3 فتحات للعدو وحققت نصرا كبيرا».