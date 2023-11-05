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الاحتلال الاسرائيلي يقصف الطريق الساحلي بغزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:21 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن الاحتلال الاسرائيلي يقصف الطريق الساحلي بغزة لمنع تحرك المواطنين.

ونقلت تقارير إعلامية فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت مسجد «الكتيبة»، غربي مدينة غزة، ولم تتوافر على الفور أي معلومات بشأن عدد الضحايا نتيجة القصف.

وفي سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب في اندلاع حريق كبير، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، وخزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وعلى جانب آخر صرح رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك العديد من المآسي التي يعيشها سكان القطاع، مشيراً إلى أنه يجري التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأحداث يومياً.

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بقلم نرمين عفيفي