«بولاعة سخان».. كيف استطاعت المقاومة الفلسطينية تدمير المدرعات الإسرائيلية؟

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها على قطاع غزة، لليوم الـ30 على التوالي، في إطار ما تسمى عملية «السيوف الحديدية»،أطلقتها حكوم بنيامين نتنياهو، ردا على عملية «طوفان القصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تستخدم قوات الاحتلال طائراتها الحربية ومدفعيتها ومسيراتها وزوارقها البحرية، كما تستخدم التكنولوجيا الحديثة في قصفها لقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد اكثر من 9 آلاف فلسطيني، فيما ترد الفصائل على العدوان الإسرائيلي، بوسائل أقرب إلى البدائية مثل «الولاعة السخان».

تدمير 24 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال

وأظهر فيديو متداول، نشرته الفصائل الفلسطينية أمس السبت، لاشتباكات بين عناصر الفصائل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقطاع غزة، يومي الخميش والجمعة الماضيين، قيام أحد العناصر الفلسطينية، بإحراق إحدى مدرعات قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام «ولاعة»

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 24 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، على عدة محاور قتال في قطاع غزة.

استخدام طائرات مظلية

واستخدمت الفصائل منذ اليوم الاول لـ«طوفان الأقصى»، طائرات مظلية ومسيرات ومنظومات صاروخية محلية الصنع أهمها «رجوم» وصواريخ «كورنيت» وصواريخ «متبر 1» محلية الصنع، وقنابل حارقة، ورشاشات سوفيتية قديمة من طراز دوشكا عيار 0.50، تم تعديلها وتجهيزها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».