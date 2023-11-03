ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر إلى 143 شهيدا

استشهد 9 فلسطينيين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل، منذ أمس الخميس، وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 143 شهيدا، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.

إغلاق 90% من الطرق الزراعية

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طريقا زراعيا في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أشار الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان أحمد صلاح، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، إلى أن منذ 7 أكتوبر الماضي، ومع بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أغلف جنود الاحتلال نحو 90% من الطرق الزراعية، ما حرم المزارعون من قطف ثمار العنب والزيتون، وسرقة المحصول والاعتداء عليهم بالضرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي إطار سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 4 أشخاص من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

اعتقالات في صفوف الصحفيين بالضفة الغربية المحتلة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» محمد أبو بكر، وجعفر صدقة، عند حاجز عين سينيا العسكري شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وداهم الجنود، العديد من المنازل في المخيم، كما اقتحمت القوات، مدينة طولكرم وسيرت آلياتها في شوارعها، وخاصة القريبة من دوار السلام، كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، فلسطينيا يدعى جمال الطويل من مدينة البيرة عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر راعي جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بينها منزل الأسير المحرر بلال ذياب، كما اقتحم الجنود بلدات، سعير، وبيت أمر، وحلحول، وترقوميا، والشيوخ، ومخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت القوات في المخيم شاب فلسطيني يدعى يعقوب أبو تركي.واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد فلسطينيين اثنيين، وأصيب 4 آخرون بينهم إصابة في حالة خطرة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتجدد على مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى 4، خلال أقل من 7 ساعات و10 إصابات.

من جانبها، نعت وزارة الإعلام الفلسطيني، الصحفي مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، الذي ارتقى شهيداً مع 11 فرداً من أفراد عائلته على إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي لمنزله في خان يونس بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، وجددت الوزارة مطالبتها كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.