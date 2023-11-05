عاجل.. تل أبيب تشتعل.. مظاهرات غاضبة أمام منزل نتنياهو تطالبه بالرحيل

شهدت تل أبيب، أمس السبت، عدة أحداث في اليوم الـ29 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى»، وما صاحبها من حملة اعتقالات واقتحامات في محافظة ومدن الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 9 آلاف و572 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 26 ألف آخرين.

اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، قصفها تل أبيب ردًا على مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين الفلسطينيين، في قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وتم اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب، فقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، مقتل 4 جنود كانوا يقاتلون في غزة، ليصل إجمالي عدد القتلى في غزة منذ بدء التوغل البري إلى 29 جنديا.

وشهدت شوارع تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالاستقالة فورًا، بعد صدامات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.