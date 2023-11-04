إعلام فلسطيني: ‏الفصائل تقصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن ‏الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

فيما أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب واعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل 4 من قواته في الاشتباكات الجارية في قطاع غزة، بينهم قائد سرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، جراء الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية، بالاعتماد على العديد من الأسلحة، منها قذائف «الياسين 105»، التي استخدمها مؤخرًا للتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة، لما تتمتع به هذه القذائف من قدرة تدميرية عالية.