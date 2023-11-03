«القاهرة الإخبارية»: إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بإطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

استشهاد 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين في مجمع الشفاء الطبي

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين من الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تسهيل وتسيير حركة سيارات الإسعاف في إخلاء ونقل الجرحى خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتنا وبشكل صريح، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق لكافة المهمات الإنسانية».

وأكمل: «ولكننا أمام تفاقم الوضع الصحي لجرحي العدوان الإسرائيلي، وخاصة مئات الحالات الخطيرة ومئات الحالات الحرجة التي لا يتوافر لها علاج داخل المستشفيات، وأمام العدد الهائل للإصابات التي تصل لمستشفيات الإندونيسي ومجمع الشفاء الطبي، وبعد الموافقة على خروج عدد من الجرحى الى مصر، قررنا أن نرسل هذه القافلة وتنطلق من مجمع الشفاء الطبي الساعة الرابعة عصرا باتجاه الجنوب، وقبل تحريك القافلة أبلغنا العالم عبر مؤتمر صحفي وتواصلنا وابلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة».

واستكمل حديثه: «شهد العالم تحرك القافلة وانطلاقها من مجمع الشفاء الطبي الساعة الرابعة، ولكن الإجرام الإسرائيلي لاحق القافلة باستهدافها وارتكاب مجزرة كبيرة فيها وفي المدنيين والجرحى».