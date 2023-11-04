القاهرة الإخبارية: متظاهرون في تل أبيب يطالبون نتنياهو بالاستقالة فورا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء السبت، بأن هناك متظاهرين في تل أبيب يطالبون بنيامين نتنياهو بالاستقالة فورًا.

وأكدت القناة، أن ذلك جاء بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل 4 من قواته في الاشتباكات الجارية في قطاع غزة، بينهم قائد سرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية، بالاعتماد على العديد من الأسلحة، منها قذائف «الياسين 105»، التي استخدمتها مؤخرًا للتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة، لما تتمتع به هذه القذائف من قدرة تدميرية عالية.