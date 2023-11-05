هزة أرضية تضرب خامس أكبر الجزر اليونانية.. كريت في مرمى الزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، جزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية، على عمق 13 كيلومترا.

وأظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، خامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط، على مسافة 62 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد، وعلى مسافة 23 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.