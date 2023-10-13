هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية.. عمقها 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني ،إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وقعت على مسافة 295 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، وقعت كذلك على مسافة 56 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو في جنوب البلاد.