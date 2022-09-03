زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر «جزيرة كريت» اليونانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مركز الزلزال كان «جزيرة كريت»

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الزلزال كان «جزيرة كريت» وكان على عمق كيلومترين تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكره موقع «يو أس نيوز».

زلزال ضرب بالقرب من «باليكاسترو»

وفي وقت سابق، قال موقع «فولكانو ديسكفري»، إن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريخرت، ضرب بالقرب من «باليكاسترو» بـ«جزيرة كريت»، مشيرا إلى وقوع الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت السطح.