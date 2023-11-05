«الزراعة» توجه نصائح للمزارعين لزيادة حجم الثمار بعد انتهاء الموجة الحارة

وجه مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة نصائح لمزارعي محاصيل البطاطس والبصل والبطاطا، ما يؤدي لزيادة حجم الثمار خلال المرحلة الحالية والتي تشهد بداية انكسار درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وانخفاضاها ليلا، مشيرا إلى أنها فرصة جيدة للتحجيم السريع، خاصة بعدما استنزف الطقس الحار طاقة النبات خلال المرحلة الماضية على حساب تحجيم الثمار.

أهيمة الرش بمركبات البوتاسيوم الأرضي

أكد «المركز» في تقرير له اليوم الاحد على أهيمة الرش بمركبات البوتاسيوم الأرضي، أو الرش الورقي مع استخدام واحد أو أكثر لنترات أو سترات البوتاسيوم، بمعدل 1.5-2 كجم رشا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، مع الخلط بمركب سيتوكينين 25 إلى 30 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.

أهمية الرش بمركب ميبكوات الكلورايد

وأشار إلى أهمية الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء لميبكوات الكلوريد، لما له من دور في تكبير حجم البصل ودرنات البنجر والبطاطس عموما، حيث تصفي «العرش» في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلى الأبصال أو الدرنات، مع أهمية عدم خلط أية أسمدة نهائيا أو مبيدات مع نظافة المعدات والرش في وجود رطوبة أرضية سواء كان الرش أولاً ثم الري أو الرش بعد 3-5 أيام من الري، ويفضل رش الميبكوات كلورايد قبل غروب الشمس، وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائيا أثناء الظهيرة لأنه يتكسر بالحرارة العالية.