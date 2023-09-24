أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور.. البطاطس بـ11.5 جنيه

تسجل أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور تراجعاً ملحوظاً وذلك بعد أن سجلت الأسعار الفترة الماضية استقراراً في ظل استمرار إقبال المواطنين على الشراء، وتمتع الأسواق بوفرة في المعروض، فقد وصلت نسبة الهبوط إلى 6 جنيهات وذلك بالنسبة لسعر كيلو الطماطم والكوسة، فيما انخفض سعر البطاطس بقيمة جنيهين.

أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

تتراوح أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور ما بين 6 و11 جنيهاً وذلك بالنسبة لكيلو الطماطم، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 و11.5 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل ما بين 18 و20 جنيهاً، والكوسة ما بين 5 و8 جنيهات، وبتراوح سعر الفاصوليا ما بين 18 و28 جنيهاً، والباذنجان البلدي ما بين 2.5 و5 جنيهات، كما يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و12 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم

كما يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 7 و15 جنيهاً والليمون البلدي ما بين 4.5 و7.5 جنيه، كما يتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر ما بين 18 و24 جنيهاً، ويتراوح سعر التفاح المصري ما بين 15 و25 جنيهاً، والبلح الرملي ما بين 7 و11 جنيهاً، والجوافة ما بين 7 و17 جنيهاً، والمانجو ما بين 20 و34 جنيهاً.