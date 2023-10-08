«سلامة الغذاء»: البطاطس على عرش صادرات الخضر.. تليها البطاطا والفاصولياء

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بــ7000 طن، ثم الفراولة بـ5000 طن.

السعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

وتابعت الهيئة في بيانها، أن السعودية مثلت الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية؛ ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة، واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسائل بنحو 390320 طنا، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 170 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.

وأشار بيان سلامة الغذاء إلى أن ميناء الإسكندرية تصدر الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة، طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة، وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتجا و8 شركات و1 مصنع، كما فحصت 823 منتجا جديدا، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.

زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح

وفيما يخص إدارة المعامل قالت الهيئة أن الإدارة أعدت التقارير الفنية لـ1945 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و110 عينات لأغذية معدة للتصدير، و200 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 109 عينات منتجات الأغذية الخاصة، مشيرة إلى أن إدارة السلع الاستراتيجية نفذت نحو 61 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح «الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع» بمحافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.

تفتيش لمضارب الأرز

كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات دمياط، الدقهلية وكفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 50 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى، وجاري فحص 24 شكوى.