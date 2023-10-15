نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس.. «هتوصل 7 جنيهات»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تزرع 550 ألف فدان تقريبا من البطاطس، تصل إنتاجيتها لما يقارب 7 ملايين طن، لافتا إلى أن مصر صدرت هذا العام نحو 900 ألف طن من البطاطس.

وأضاف عبدالرحمن، أنّ أسعار البطاطس وصلت إلى 20 جنيها للكيلو، ويباع طن البطاطس من الثلاجات حاليا بأسعار تصل في بعض الأنواع إلى 14 الف جنيه.

انخفاص أسعار البطاطس خلال 60 يوما

وأشار إلى أنه من المتوقع ألا تنخفض أسعار البطاطس قبل 60 يوما من الآن، وبعد ظهور بشائر العروة الجديدة من البطاطس، موضحا أنّ البطاطس تصدر للدول الأوربية من شهر فبراير وحتى شهر يونيه، وأحيانا تصدر بعد هذا التوقيت للدول العربية والأفريقية.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن مصر تستورد نحو 160 ألف طن من تقاوي البطاطس من أوروبا، ويتم زراعتها في ديسمبر ويناير، وتجمع في مايو ويونيو من كل عام، حيث نأخذ من إنتاجها تقاوي كسر تزرع في يوليو وسبتمبر من كل عام.

نقيب الفلاحين: يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

وأوضح أنّ إنتاج فدان البطاطس يتراوح ما بين 7 و12 طنا حسب النوع ووقت الزراعة وجودة الأرض ومدي رعاية المحصول واعتدال المناخ، مشيرا إلى أن أنواع البطاطس تستغرق في مدة النضج ما بين 100 و120 يوما، حسب درجة التبكير والتأخير في النضج، كاشفا عن تراجع أسعار البطاطس في منتصف ديسمبر المقبل بعد حصاد العروة الجديدة، متوقعا أن يصل سعرها إلى 7 جنيهات.