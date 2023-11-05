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«القاهرة الإخبارية»: تشاد تستدعي القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور

كتب:

منتصر سليمان
08:56 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن تشاد استدعت القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اُستشهد  شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، وصول إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال، إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة «36 عاما» من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.

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