متظاهرون أمريكيون يلطخون أبواب البيت الأبيض بطلاء أحمر تضامنا مع غزة

خرج مئات المتظاهرون الأمريكيون بواشنطن في مظاهرات حاشدة، لرفضهم الحملة العسكرية العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولم يكتفوا بالهتاف إذ لطخو سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر، للتعبير عن مناهضتهم للعدان الشرس على المدنيين الفلسطينيين.

متظاهرون يحاولون تسلق بوابات البيت الأبيض

ونقلت «سكاي نيوز»، عن شهود عيان، أن بعض المتظاهرين في واشنطن حاولوا تسلق بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهتفوا بعبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المطلق لإسرائيل، مرددين: «بايدن.. بايدن، لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة الجماعية»، وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «حياة الفلسطينيين مهمة»، و«دعوا غزة تعيش»، و«دماؤهم على أيديكم».

المتظاهرون يرفضون دعم أمريكا لإسرائيل

وتأتي المظاهرة في أعقاب مظاهرة أخرى تجمع فيها آلاف المحتجين في واشنطن؛ مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما حمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، رافضين سياسات الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل.

يذكر أن آلاف المواطنين اُستشهدوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وخلال ثلاثون يوما مستمرا من القصف.