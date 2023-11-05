وزير الصحة لـ«الوطن»: المصابون الفلسطينيون ممتنون لمصر وما قدمته لهم

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كواليس لقائة مع جرحى غزة، وقال في تصريحان خاصة لـ«الوطن» إن معظم الحالات حرجة، وجرى فرزهم بشكل طبي لتوزيعهم على مستشفيات الإحالة، وكذلك المتخصصة في مرضهم، خاصة وأن معظم الجروح تحتاج إلى أطراف وإصابات بالشظايا في المخ، والرئة، والعيون، ومعظم الإصابات للأطفال والنساء.

وتابع وزير الصحة والسكان: «تفقدت بعض المستشفيات التي بها الجرحى، وجدت حالة رضا وامتنان شديدين لمصر، وما قدمته لهم خلال هذه الأزمة.. الناس سبحان الله عندها رضا لما يحدث جميل».

مستمرون في استقبال كل الحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطنينية

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه أيا كانت أعداد جرحى غزة، فنحن مستمرون في استقبال كل الحالات التي تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطنينية، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان منذ أزمة غزة وقدمت خطة متكاملة للتعامل مع الحدث، مشيرا إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطنية ليس وليد اللحظة بل إنه على مدار السنوات الماضية، موضحا أن القاهرة من المقرر أن تستقبل حالات مصابة من جرحى غزة، ومنها معهد ناصر الذي استقبل بالفعل حالة لطفل يحتاج التدخل الجراحي الدقيق، وكذلك مستشفى الشيخ زايد.

مستشفيات الإحالة على أهبه الاستعداد

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مستشفيات الإحالة على أهبة الاستعداد، وتم رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بها للتعامل الفوري مع الحالات، خاصة وأن معظم الحالات بها حروق من الدرجة الأولى وهي صعبة للغاية، وتحتاج إلى دقة في التشخيص والعلاج، مطمئنا المواطنين على استعداد وزارة الصحة لاستقبال أكبر عدد من الحالات بشكل يومي من الأشقاء الفلسطينيين.