وزير الصحة: بعض حالات مصابي غزة تحتاج 5 تخصصات طبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر لديها جميع الاستعدادات لاستقبال أي حالات مرضية أو إصابات من الأشقاء في قطاع غزة، وهذا أقل شيء يمكن لمصر أن تقدمه في ظل هذه الظروف.

مصر غنية بكوادرها وتخصصاتها

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تتلقى يوميا من كل الدول العربية والإسلامية طلبات لإرسال أطباء متخصصين، ولكن مصر غنية بكوادرها وتخصصاتها الكبيرة.

وتابع: «نحتاج تخديرا ورعاية حرجة أكثر، وهناك مجموعة من الأطباء المتخصصين للرعاية العاجلة وطب الطوارئ والتخدير في طريقهم للوصول إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد».

ولفت إلى أن هناك حالات قاسية للغاية وتحتاج إلى 4 أو 5 تخصصات للعمل في التوقيت نفسه، حيث وجد طفل لا يتعدى عمره 5 سنوات جزء كبير من ظهره وقدميه «رايحين»، وهذا يعني أنه يحتاج إلى مخ وأعصاب وجراح تجميل، وجرى نقله إلى معهد ناصر.

قائمة لعلاج 40 طفلاً للعلاج من السرطان

وأوضح أن هناك قائمة من 40 طفلاً يعالجون بعلاج الأورام، ومن ثم يحتاجون إلى جرعات إشعاعي أو كيماوي يوميا، وهذه القائمة تقمت وزارة الصحة بها لاستقبالهم.