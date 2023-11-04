وزير الصحة: ربع المصابين القادمين من غزة يحتاجون لتركيب أطراف صناعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن ربع المصابين القادمين من غزة يحتاجون إلى أطراف صناعية سيتم تركيبها لهم في الوقت المناسب، والوزارة جاهزة لتركيب أطراف صناعية للأطفال الفلسطينيين، كما أن الدولة قادرة على تحمل عشرات الأضعاف من مصابي غزة.

دول عربية وإسلامية طلبت استقبال بعض المصابين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الدول العربية والإسلامية طلبت استقبال المصابين من غزة، مؤكدًا أن مصر لن تقوم بمثل هذه الخطوة لأن لديها القدرة على استيعاب أضعاف الأعداد من المصابين، ولكن في حالة تزايد الأعداد عن الحد المسموح به، سيكون هناك تشاور مع القيادة السياسية لإرسال بعض المصابين لعلاجهم في بعض الدول التي طلبت ذلك.

تقدير عالمي للرئيس السيسي

وأوضح أن هناك تقديرا عالميا للرئيس السيسي والقيادة السياسية لدوره في تخفيف واستقبال المصابين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إمكانيات مصر كبيرة وتستطيع استقبال أي حالات تحتاج إلى أي علاج في أي قسم.