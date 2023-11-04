وزير الصحة: تجهيز عدد من المستشفيات في العريش لاستقبال مصابي غزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن أطفال غزة يعيشون مأساة حقيقة جراء القصف الذي يشنه جيش الاحتلال، معقبًا: «أطفال غزة يرون مآسي صعبة لقصف الاحتلال لمنازلهم، وقتل أهاليهم والتسبب في عاهات مزمنة للمصابين».

كارثة حقيقية في غزة

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن شرب الفلسطينيين لماء البحر وتواجد الجثث تحت الأنقاض ينذر بكارثة حقيقية في فلسطين.

وتابع: شرب مياه البحر المالحة ووجود الجثث تحت الأنقاض سيسبب انتشار أمراض الملاريا والكوليرا وغيرها من الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.

ولفت إلى أن المستشفى الميداني تكون في الأماكن غير المتوفرة فيها الخدمات الطبية، والوزارة تقوم بتجهيز عدد من المستشفيات الطبية في العريش لاستقبال مصابي غزة.

ربع المصابين يحتاجون أطراف صناعية

وأوضح أن محافظة شمال سيناء لديها كل الإمكانيات الطبية لعلاج المصابين القادمين من غزة، مؤكدًا أن ربع المصابين القادمين من غزة يحتاجون إلى أطراف صناعية سيتم تركيبها لهم في الوقت المناسب.