قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المخابز وخزانات المياه في غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ البوارج الإسرائيلية تنفذ قصفا عنيفا ومباشرا على قطاع غزة، وتستهدف المخابز.

منع وصول المساعدات إلى المستشفيات في غزة

وأضافت أن الاحتلال استهدف ودمر خزان المياه شمال جباليا في غزة، ويستهدف عائلات تحاول النزوح من شمال قطاع غزة، موضحة الإغلاق الإسرائيلي يمنع وصول مساعدات إلى مستشفيات شمال غزة.

وأعلن الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، وقوع اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون في غزة، أسفر عن استشهاد 4 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أبو ديس والخليل.