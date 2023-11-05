طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو الخير شرق جباليا بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في غزة والمنطقة.

وأكد بلينكن أهمية عمل موظفو الأونروا، لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنين في ظل أصعب الظروف، معربا عن حزنه لما حدث لـ72 موظفا، والذين لقوا حتفهم خلال خدمتهم في غزة منذ بدء الأزمة.