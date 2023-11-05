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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مفوض الأونروا في الأردن لبحث الوضع في غزة

كتب:

ماريان سعيد
09:06 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في غزة والمنطقة.

أهمية الأونروا ومهمتها الإنسانية الأساسية

وأعلن الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنّ بلينكن ولازاريني شددا على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، ومهمتها الإنسانية الأساسية في غزة والمنطقة.

تقديم الإغاثة الإنسانية للمدنين في ظروف صعبة

وأكد بلينكن أهمية عمل موظفو الأونروا، لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنين في ظل أصعب الظروف، معربا عن حزنه لما حدث لـ72 موظفا، والذين لقوا حتفهم خلال خدمتهم في غزة منذ بدء الأزمة.

 

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بقلم ماريان سعيد

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