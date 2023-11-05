قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الزيتون في غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون في قطاع غزة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قوية بينها وبين الفصائل الفلسطينية، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، نقلا نقلا عن إعلام فلسطيني.

اشتباكات قوية بين الفصائل والاحتلال في حي الزيتون بغزة

ومنذ قليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الاحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين، جنوب نابلس

كما أفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (22 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.