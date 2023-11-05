«مستقبل وطن» بمطروح ينظم مؤتمرات شعبية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

أعلن النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، عن التجهيز لعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في مراكز ومدن محافظة مطروح، حول الاستحقاقات الانتخابية تزامنا مع انتخابات الرئاسة التي ستعقد الشهر المقبل، ويجري انعقاد المؤتمرات في مراكز المحافظة.

وعقد أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، اليوم، اجتماعا بمقر الحزب بمطروح لبحث خطة الحزب في الفترة المقبلة وتحركات الحزب مع الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور النائب حسن أبو قديرة أمين التنظيم، والنائب رزق جالي والنائب جمال الشورى والنائب رزق علواني والنائبة سحر عيد، والدكتور عادل حكيم والمهندس حسين السنيني الأمناء المساعدين، وأمناء وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.

تكاتف المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية

وأكد النائب صالح سلطان ضرورة سرعة تنفيذ التكليفات خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية، وقال إننا جميعاً كأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على مستوى المحافظة لا بد أن نتكاتف جميعا خلال هذه المرحلة يدا واحدة قادرين على الحشد والاصطفاف لأهم استحقاق انتخابي، وجارٍ التجهيز لإقامة عدة مؤتمرات في المرحلة القادمة، بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية في مراكز الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

أهمية دور الشباب في الانتخابات

وأكد النائب حسن أبو قديرة أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمطروح، أهمية دور الشباب خلال هذه المرحلة، موجها بضرورة الحوار معهم وفي كل مكان ووصفهم بالعمود الفقري للدولة وأساس الجمهورية الجديدة، كما تحدث خلال الاجتماع جميع النواب معلنين أن مطروح ستكون في المقدمة بالاستحقاقات الرئاسية، وجرى مناقشة خلال حوار مفتوح أبدى فيه الحضور جميعا استعدادهم الجاد في الحشد والاصطفاف في الاستحقاق الرئاسي المقبل، مع أهمية التواصل مع المواطن المطروحي والتواجد الفعلي على الأرض.