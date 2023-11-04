من كنيسة العذراء بالمقطم.. حملة مواطن تدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرها الثاني اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمقطم، للإعلان عن تأييدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخطتها لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمشاركة وحضور قيادات الحملة على رأسهم محمد فاروق المنسق العام، المهندس هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، والكاتب الصحفي محمد سويد، عضو الهيئة العليا للحملة، وأحمد الليموني المتحدث الإعلامي ومساعد المنسق العام، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المصري من كافة الأطياف.

الهدف اختيار مصر

وأوضحت الهيئة العليا للحملة، أنها تبذل كل الجهود للوصول إلى كل مصري في بقاع الجمهورية، لتوعيتهم وتعريفهم بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن والأحداث المتسارعة في المنطقة، وهو أهم دوافع الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، صاحب المشروع الوطني التي تسعى الحملة لأن يكمله، بعدما حرمت مصر على مدى سنوات طويلة بوأد أي قيام لدولة قوية متنوعة لها ثقلها وكلمتها، لا ترضخ ولا تنصاع لأي قوى.

كما وجهت الهيئة العليا للحملة، الدعوة لجموع الشعب المصري بضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأي استحقاق انتخابي، لنبي وطن يتسع الجميع ونوصل لرسالة للمجمتع الدولي أننا أمة واعية وتدرك أهمية الحضور وأن صوتها له دور وتأثير في صناعة المستقبل، مع الحرية المطلقة في اختيار من يراه ممثلا أو مناسبا له ولأفكاره، ولكن بوعي ويكون هدفنا واحد وهو اختيار مصر.

الهدف من حملة مواطن

وأكد المهندس هيثم أمان، أن الهدف الأساسي من حملة «مواطن» هو إرثاء مبدأ مواطن واعي يدرك ما يدور حوله، ويتعلم من الماضي ليصنع حاضره ومستقبله، مشيرا إلى أن مصر آمنة وستبقى في أمان الله ورعايته، ولكن لابد من التكاتف والترابط من الجميع في هذا المرحلة الحرجة في عمر هذا الوطن الأبي.